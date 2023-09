Jakob Ingebrigtsenille kovia syytöksiä ennen Timanttiliigan finaalia – kilpakumppaneilta raju ulostulo: "Järjetöntä"

Yleisurheilun supertähden Ingebrigtsenin kilpakumppanit ovat käärmeissään, sillä finaalitapahtumassa 5000 metrin juoksumatka on korvattu 3000 metrillä. Kyseessä on ensimmäinen kerta vuodesta 2017 järjestetyn finaalitapahtuman historiassa, kun muutos tehdään.

– Heidän mielestään on järjetöntä, että he ovat karsineet 5000 metrin juoksuun, kun finaalissa juostaan 3000 metriä. He ovat erittäin tyytymättömiä. Vain siksi, että Ingebrigtsen haluaa juosta 3000 eikä 5000 metriä. Se ei ole ollenkaan oikein. Mutta tällaista on yleisurheilun viihdebisnes nykyään, Demadonna tilittää NRK:lle.