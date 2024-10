LeBron James ja poika tekivät NBA-historiaa: "Epätodellista"

39-vuotias LeBron James on yksi NBA-historian menestyksekkäimmistä pelaajista. Hän on voittanut NBA:n mestaruuden neljä kertaa, minkä lisäksi hänet on valittu sarjan parhaaksi pelaajaksi niin ikään neljästi. James on myös koripallon kolminkertainen olympiavoittaja. Viimeisin olympiakulta tuli tänä kesänä Pariisin olympialaisista.