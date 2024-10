Tätä LeBron James ei halua kuulla poikansa suusta Lakersissa

Joulukuussa 40 vuotta täyttävä LeBron James on puhunut poikansa kanssa NBA:ssa pelaamisesta jo vuosia, ja nyt sen toteutuminen on lähellä. Lakers varasi 19-vuotiaan Bronny Jamesin numerolla 55 kesällä.

Kun Lakersin kausi käynnistyy 22. lokakuuta, moni odottaa näkevänsä LeBronin ja Bronnyn yhdessä parketilla. He olisivat liigan ensimmäinen samaan aikaan pelaava isä–poika-pari.

– Tämä on puhdasta iloa. Olen sanaton, LeBron tunnelmoi tilanteesta.

– Olen valtavan ylpeä, kun hän on päässyt tänne asti. Hän on mies. Hän on valmis.