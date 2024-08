Nähdäänkö tulevalla NBA-kaudella historiallinen isä-poika-pari? LeBron Jamesilta painava vaatimus: "Hän ei voi tehdä niin"

Bronny James ja LeBron James nähdään ensi kertaa yhdessä samalla parketilla Lakersin syksyllä alkavalla harjoitusleirillä. LeBron James on tehnyt pojalleen muutaman asian selväksi.

– Hän ei voi kutsua minua isäksi työpaikalla. Sen jälkeen, kun lähdemme pois seuran tiloista ja ovet sulkeutuvat, voin olla jälleen isä. Jos kuljemme samalla kyydillä, voin olla isä. Kotona voin olla isä, LeBron James nauraa The Shopin haastattelussa.

– Hänen on kutsuttava minua 2-3:ksi, Broniksi tai jopa Goatiksi (Greatest Of All Time = kaikkien aikojen paras), jos hän haluaa. Hän saa päättää, James jatkaa pilke silmäkulmassa.