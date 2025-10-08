Mitch Marner ja Jack Eichel aloittavat samassa ketjussa tulevan NHL-kauden.
Kesällä Toronto Maple Leafsista Vegas Golden Knightsiin siirtynyt Mitch Marner aloittaa kauden Jack Eichelin ja Ivan Barbashevin rinnalla. Ketjun keskellä pelaava tähtihyökkääjä Eichel iski viime kaudella 94 pistettä.
Lue myös: Katkera kohtalo: Suomalaishyökkääjä passitettiin sittenkin AHL:ään
Golden Knightsin päävalmentaja Bruce Cassidy kehui ketjun kemiaa ennen joukkueen avausottelua, joka pelataan keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa.
– Haluamme kemian kehittyvän ajan kanssa. Näemme sen sitten, toimiiko se vai ei.
Marner siirtyi kesällä Las Vegasiin vaihtokaupassa, jossa Nicolas Roy siirtyi Torontoon. Marner allekirjoitti vaihtokaupan jälkeen kahdeksan vuoden sopimuksen, joka takaa kanadalaislaiturille 12 miljoonan vuosittaiset tulot vuoteen 2033 asti.
Nevadalaisjoukkue juhli Stanley Cupia vuonna 2023. Viime kaudella joukkueen tie tyssäsi jo pudotuspelien toisella kierroksella Edmonton Oilersia vastaan, mutta Marnerin lisäyksen jälkeen Golden Knights lähtee kauteen yhtenä suurimmista mestarisuosikeista.