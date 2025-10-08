NHL:ssä pelaava New Jersey Devils on sittenkin lähettänyt suomalaishyökkääjä Lenni Hämeenahon AHL:ään.
Kun Devils julkisti kauden aloittavan NHL-miehistönsä tiistain vastaisena yönä, löytyi Hämeenahon nimi vielä pelaajalistalta.
Keskiviikon vastaisena yönä Devils kuitenkin solmi yksivuotisen sopimuksen hyökkääjä Luke Glendeningin kanssa ja Hämeenahon kohtalona oli lähtö AHL:ään.
20-vuotias Hämeenaho aloittaa ensimmäisen kautensa Pohjois-Amerikassa. Viime kaudella hän teki SM-liigassa 51 pistettä 58 ottelussa. Komean kauden päätteeksi Hämeenaho edusti Leijonia kevään MM-kisoissa.
Hämeenaho on New Jerseyn toisen kierroksen varaus kesältä 2023.