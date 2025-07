Suomalaispelaaja oli jo päättää uransa – kohtaa nyt kaikki maailman huiput: "Tuli niin yllätyksenä"

Suomalaisgolfari Oliver Lindell selvitti tiensä tällä viikolla Pohjois-Irlannissa pelattavaan major-kilpailu The Openiin. Kaikki olisi voinut kuitenkin olla toisin, mikäli Lindellin uran vaikea jakso olisi vienyt voiton.

Lindellistä tuli viides suomalainen, joka nähdään The Openissa. Aiemmin turnauksessa ovat pelanneet vain Mikko Ilonen, Mikko Korhonen, Kalle Samooja ja Sami Välimäki. Lindellin paikka turnaukseen varmistui heinäkuun alussa käydyssä karsintaturnauksessa, jonka hän voitti uusinnan jälkeen.

– Oli tarkoitus pitää kuukauden tauko, mutta en lähde valittamaan tuosta, että ensimmäinen major-paikka on saatu. En tiedä, onko siitä oikein osannut unelmoida. Halu on ollut kova päästä. Sitten kun putti meni sisään uusinnassa, niin mietin, että hetkonen, me olemme oikeasti lähdössä majoriin. Se tuli niin yllätyksenä, Lindell kertoo MTV Urheilulle.

Lindellin tie turnaukseen, jossa hän kohtaa maailman huiput, ei ole ollut helppo. Puolitoista vuotta sitten Abu Dhabissa harjoituskierroksella tekeminen oli niin vaikeaa, että koko uran järjellisyys kävi vakavana mielessä.

Apu löytyi kuitenkin lähellä, sillä Lindellin kanssa pelanneen Lauri Ruuskan valmentaja Petteri Nykky oli paikalla ja hän sai käännettyä kelkan. Kadonnut pelifiilis löytyi ja harjoituskierroksien pimeys vaihtui valoon. Tämän jälkeen nousu on ollut vauhdikasta. Haastajakiertue vaihtui Euroopan kiertueeseen ja nyt irtosi ensimmäinen major-paikka.

– Tanskassa tuli yhtäkkiä kymmenen alle ja kakkossija. Minulla oli valmentaja siellä mukana. Siitä se oikeastaan lähti ura kääntymään yhtäkkiä. On ollut niin vaikeaa vuodesta toiseen ja se vaati yhtä onnistumista. Se ruokki siitä eteenpäin ja putki vain jatkui. Se päättyi vielä viimeisessä kisassa top 10 sijoitukseen ja tuli kortti pääkiertueelle, Lindell summaa.

Peli on kulkenut myös pääkiertueella. Lindell on napannut neljä kertaa sijoituksen 15 parhaan joukkoon. Paras sijoitus tuli kesäkuun lopussa Italian Openissa, jossa hän oli kymmenes.

– Aikalailla odotuksien mukaan. Jossain ollut joka viikko vähän puutteita. Tasainen tekeminen on antanut siihen mahdollisuuden pitkään, että pystyy pärjäämään. Puttaaminen on ollut haasteellista, mutta varsinkin kun tultiin Eurooppaan, niin on aika paljon helpompaa pelata hyvin, kun on tutussa ympäristössä eikä kaukana kotoa.

Katso ja kuuntele pääkuvan videolta, millaista kisaa Lindell odottaa The Openista.