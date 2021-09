Superin Silja Paavola: Hoitajapulalla kohtalokas ja kallis seuraus vanhuksille – "Hoidettava laitetaan pyörätuoliin tai rollaattoriin"

Valvira valvoo hoitajamitoitusta käytännössä Vanhuspalvelun henkilöstömitoituksen valvonnasta vastaavan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran lakimies Reija Kauppi kertoo, että Valvira selvittää lähtökohtaisesti tilanteen kirjallisten kysymysten perusteella. – Jos tarkastuskäynnin tekeminen on perusteltua, eli jos valvonnassa on tullut esille muutakin tietoa yksiköstä, on mahdollista, että ennakkoilmoittamaton tarkastuskäynti toteutetaan. – Jos tulee erittäin huolestuttavia asiakasturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia monelta eri taholta, tarkastuskäynti voidaan tehdä hyvinkin nopealla aikavälillä. Tarkastuskäynnillä arvioidaan Kaupin mukaan muun muassa henkilöstön määrää ja rakennetta, johtamista, toimintatapoja, terveydenhuollon palveluita ja lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä. SuPerin Silja Paavola arvioi sitä, että vain hoivakodin esihenkilöiden esitys tilanteesta, kirjallinen tai suullinen, ei riitä kertomaan todellista tilannetta. – Jos sen tekee vain ja ainoastaan esimies, joka on voitu aika tiukasti laittaa kuriin ja herran nuhteeseen, se voi olla hankalampi. Mutta juuri siksi myös työntekijöillä on oikeus tehdä Valviraan nimettömänäkin valvontapyyntöjä. Myös me liittona teemme sitä.