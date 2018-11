Vanhustenhoidossa paljastunut tapauksia, joissa "hoitajiksi" merkattu kuolleita tai Jaska Jokunen – "Asialle tehtävä jotain nyt"

– Karmeimpia esimerkkejä ovat kuolleet hoitajat, Jaska Jokunen tai joku työntekijä, joka on joskus tehnyt keikkaa ja hänen nimeään on käytetty useampaan kertaan, ammattiliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Paavolan mukaan ongelma on se, että laitoksessa tai kotihoidossa tai jossain muussa hoitomuodossa riittäisi oikeasti tarpeeksi henkilökuntaa hoitamaan sen kuntoisia ihmisiä, joita paikoissa on.

Mitoitus liian matala

Turun yliopiston yleislääketieteen emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä muistuttaa, että hoitajamitoitus on matala. Kivelä on itse miehensä omaishoitaja. Hän sanoo laskeneensa minuutteja, joita hoitoon kuluu. Lopputulos pienen otannan mukaan on se, että jos halutaan antaa vanhuspalvelulakiin kirjatulla tavalla hyvää hoitoa, tarvitaan päivisin yksi hoitaja hoidettavaa kohden.