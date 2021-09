THL sai huolestuttavat luvut vanhuspalveluista: Lakiin sidotun henkilöstömitoituksen alittaa 10 prosenttia ympärivuorokautisista yksiköistä

"Henkilömäärä on noussut, mutta ihmisiä oli palkattu lähinnä avustaviin tehtäviin"

Henkilöstön käyttöön etsitty joustoja

Kehusmaa sanoo, että seuranta-aineiston perusteella näyttää siltä, että yksiköt ovat ottaneet kahdenlaista strategiaa. Toinen on se, että on palkattu henkilöstöä, jota on ollut saatavilla eli avustavaa henkilöstöä, jolla mitoitusta on pystytty kohentamaan, kun hoitohenkilöstö pystyy keskittymään hoitotyöhön.