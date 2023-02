The Telegraph -lehti uutisoi viime viikolla, että osa edesmenneen brittikirjailija Roald Dahlin rakastetuista lastenkirjoista käy läpi muutoksia, joissa sadat kirjoissa käytetyt sanat korvataan nykyaikaisemmilla, neutraalimmilla ilmauksilla. Muutosten avulla kirjoista pyritään tekemään helpommin lähestyttäviä ja aiempaa monimuotoisempia.

Muutosten takana ovat Dahlin kustantaja sekä Roald Dahl Story Co -yhtiö, joka hallinnoi teosten tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä. Roald Dahl Story Co:n mukaan muutokset on tehty yhteistyössä inklusiivisuuteen ja monimuotoisuuteen keskittyneen Inclusive Minds -kollektiivin kanssa.

Lehtitietojen mukaan muun muassa Jali ja suklaatehdas -kirjaan on tehty muutoksia. Alkuperäisessä kirjassa hahmo Augustus Gloopin kuvailtiin olevan "läski", mutta jatkossa hahmosta käytetään kirjassa adjektiivia "valtava". Kirjan laulavat ja tanssivat Oompa Loompa -hahmot taas olivat alun perin "pieniä miehiä", mutta vastaisuudessa niitä kutsutaan "pieniksi ihmisiksi".

Courtesy Everett Collection/All Over Press

The Washington Post kertoi The Roald Dahl Story Co -yhtiön kertoneen sähköpostitse, että Dahlin teosten tarkastelu aloitettiin vuonna 2020 ennen kuin suoratoistojätti Netflix osti ne itselleen. Yhtiön mukaan kirjoihin tehdyt muutokset ovat "pieniä ja huolellisesti harkittuja".