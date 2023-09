Suosittu Ensitreffit alttarilla tulee taas! Luvassa ennennäkemätön käänne

Kolme tuoretta ja toisilleen tuntematonta avioparia joutuu kokemaan parisuhteen ylä- ja alamäet pikakelauksella, kun romanttisten häiden jälkeen arjen koittaessa alkaa selvitä, ovatko he todella luotuja toisilleen.

Lopulta heidän on kerrottava, jatkavatko he matkaansa yhdessä vai erikseen. Parien suhteiden etenemistä seuratessaan ja asiantuntijoiden neuvoja kuullessaan myös katsojat pääsevät tarkastelemaan omia parisuhteitaan ja käyttäytymismallejaan.

10-vuotisjuhlakaudella keskeisenä teemana on toisen ja itsensä huomioiminen uudessa elämäntilanteessa. Sarjan kymmenes kausi pitää sisällään myös uudistuksia. Ensimmäistä kertaa ohjelman suomalaisen version historiassa parit eivät saa mitään vinkkiä tai tietoa toisistaan ennen alttarille astelemista.

Parien matkaa seurataan kahdentoista jakson verran. Kauden päätteeksi nähdään vielä odotettu Mitä heille kuuluu nyt -jakso, jossa päästään näkemään, miten parien elämä on edennyt kuvausten jälkeen.

Viime kaudella debyyttinsä Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa tehneelle terapiatyön ammattilaiselle Tapani Alaselle on kunnia-asia olla jälleen mukana rakastetun ohjelman asiantuntijakolmikossa. Amorina toimiminen tuo mukanaan myös ison vastuun.

– Me asiantuntijat teemme valtavasti pohjatyötä sen eteen, että hakijalle löytyy oikea puoliso. Emme valitse ohjemaan yhtäkään paria, jonka onnistumismahdollisuuksiin emme usko täydestä sydämestä, Tapani kertoo.

Ohjelman hakuprosessin laajuus, lukuisat haastattelut ja erilaiset tehtävät, tulevat usein yllätyksenä hakijoille. Yllätyksenä heille tulee myös se, että prosessin lopputuloksena hakijat ovat tutustuneet itseensä ja omiin päämäärinsä aivan uudella tavalla. Monet ovatkin kiitelleet, että hakuprosessista oli valtavasti hyötyä oman elämänsuunnan määrittämisessä, vaikka tie ei vienyt aivan ohjelmaan ja alttarille saakka. Silloin Tapani kehottaa yleensä hakemaan tuleville kausille uudestaan mukaan – ehkäpä tuleva puolisokin on silloin hakenut mukaan!

Tapani on innoissaan tulevan kauden osallistujista. Mukana on varsin erilaisia persoonia, jotka ovat erittäin sitoutuneita ja luottavat tähän erityislaatuiseen tapaan muodostaa parisuhde.

– Olen nähnyt heissä valtavasti oman itsensä reflektointia ja oman elämäntilanteensa pohtimista syvällisellä tasolla. Se on iso anti tulevaan parisuhteeseen. Toivotaan siis, että se kuuluisa kipinä syttyy ja ihastumisia tapahtuu! Tapani riemuitsee.

Kolmatta kertaa Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijana oleva Hanna Myllymaa odottaa tulevaa kautta innolla. Halu lähteä mukaan tärkeään tehtävään on vain kasvanut vuosi vuodelta.

– On uskomattoman hienoa kulkea osallistujien rinnalla, ja auttaa heitä konkreettisesti löytämään parhaimmillaan elämänmittainen parisuhde, Hanna kertoo.

– Pyrimme olemaan kartalla koko ajan, miten pareilla menee. Näin osaamme tukea ja auttaa heitä ajoissa, jos siihen on tarvetta, Hanna paljastaa.

Hannan oma kiinnostus ihmismieleen, sen toimintaan ja johtamiseen on ollut olemassa aina. Parisuhteisiin liittyvät mielen prosessit ovat olleet aina erityisen lähellä asiantuntijan sydäntä. Hanna painottaakin osallistujille, että uutta ihmissuhdetta aloittaessa – etenkin tv-kameroiden edessä ja kovan stressin alla – katse on kohdistettava reilusti kauemmas kuin siihen hetkeen, jolloin pari kertoo asiantuntijoille, jatkavatko he yhdessä vai eivät.