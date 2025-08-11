Ensitreffit alttarilla -asiantuntijat tekevät paljastuksen tulevasta kaudesta – surullinen teema nousi esiin

Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntijat paljastavat yksityiskohtia tulevasta kaudesta.

Ensitreffit alttarilla -ohjelma palaa uusin parein ja uudistuneen asiantuntijapaletin kera.

Asiantuntijoina toimivat seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen, psykologi Iida Mäkikallio sekä aiemmilta kausilta tuttu pariterapeutti Hanna Myllymaa.

Mahdollisuudet onnellisiin rakkaustarinoihin ovat nyt nelinkertaiset, sillä tällä kaudella parisuhteensa alttarilla aloittaa neljä paria.

Mäkikallio paljastaa, että moni osallistujista lähti mukaan ohjelmaan sillä asenteella, että aikoo rikkoa tuttua kaavaa eikä halua toistaa samoja virheitä, mitä on tehnyt aiemmissa suhteissa.

– Moni varmasti ihan kotisohvalla saattaa tunnistaa itsessäänkin niitä tilanteita, missä vaiheessa on vaikka nostettu kädet ilmaan, että ei tämä toimikaan. Olemme lähteneet asiantuntijoiden kanssa yhdessä tutkimaan sitä tarkemmin, että missä vaiheessa tällainen impulssi yleensä tulee, ja saataisiinko siihen jotain muutosta, Joonas Pesonen komppaa.

Yksi iso teema, joka tulevalla kaudella nousee esiin, on oman tilan ottaminen ja omien tarpeiden huomioon ottaminen parisuhteessa. Mäkikallio kertoo, että tämä teema on surullisen tuttu monelle suomalaiselle.

– Moni on tottunut olemaan parisuhteessa se toisen hoivaaja ja tuki ja jopa hylkäämään omat tarpeensa siinä toivossa, että sitten jonakin päivänä se toinenkin osapuoli on minun tukenani, Mäkikallio kertoo.