"Suorasanainen ja jyrkkä" Abe on kiistelty poliitikko Japanissa – ajoi sotarikosten sievistelyä ja väläytti armeijalle ydinaseita

Japanilaismedia kertoo maan entisen pääministerin Shinzo Aben lyyhistyneen kesken kampanjatilaisuuden. Japanilaisen NHK:n mukaan Abea olisi mahdollisesti ammuttu rintaan ja hänet on viety sairaalaan.

Abe on pisimpään Japanissa vallassa ollut pääministeri. Vaikka suosiota on selvästi ollut, ei se ole perustunut kaikkia miellyttävään persoonaan ja keskitien mielipiteisiin.

– Luonne poliitikkona on suorasanainen ja jyrkkä. Japanissa Abeen on suhtauduttu ristiriitaisesti. Moni piti hänen talousotteestaan, toisaalta on ollut paljon kohuja taustalla, Rolamo sanoo.