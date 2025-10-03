Konservatiivi Sanae Takaichi on toinen kärkiehdokkaista Japanin valtapuolueen seuraavaksi johtajaksi ja maan pääministeriksi.
Japania lähes tauotta vuodesta 1955 hallinnut liberaalidemokraattinen puolue LDP valitsee lauantaina itselleen uuden johtajan. Vaalit ovat merkittävät, arvioi STT:lle Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuslaitoksen yliopisto-opettaja Silja Keva.
Ennakkosuosikeiksi puolueen johtajaksi ja samalla maan pääministeriksi on viiden ehdokkaan joukosta noussut kaksi, joista kumpikin tekisi voittaessaan historiaa. Toinen heistä on kovan linjan nationalisti Sanae Takaichi, 64, josta tulisi vaalit voittaessaan maan ensimmäinen naispääministeri.
Japanissa naisten osallistuminen kansalliseen politiikkaan on vähäistä. Sanae Takaichi on kantanut kuitenkin merkittäviä ministerinsalkkuja.
– Aika usein naispolitiikoille jää pehmeämpiä asioita, mutta hän on ollut talousturvallisuusministerinä ja sisäministerinä, Keva kertoo.
Takaichin tiedetään ihailevan Britannian entistä konservatiivipääministeriä Margaret Thatcheria, joka oli myös maansa ensimmäinen naispääministeri.
Takaichi on ehdolla LDP:n johtoon kolmatta kertaa, mutta hän on vasta toinen nainen, joka on koskaan ollut ehdolla tehtävään. Viime vuonna Takaichi hävisi täpärästi viimeisellä kierroksella nykyiselle pääministerille Shigeru Ishiballe.
Politiikassa Takaichi on konservatiivinen, Kevan mukaan jopa äärikonservatiivinen. Hän vastustaa samaa sukupuolta olevien avioliittojen sallimista, keisariperheen perimyslinjan avaamista naispuolisille suvun jäsenille ja sitä, että aviopareilla voisi olla eri sukunimet.
– Vaikka hänestä tulisi maan ensimmäinen naispääministeri, mikään naisasianainen hän ei ole, Keva sanoo.
Vaalikampanjassaan Takaichi on tullut poliittisesti keskemmälle. Hän on vakuuttanut nimittävänsä naisia hallitukseensa siinä määrin, että se vertautuisi sukupuolijakaumaltaan pohjoismaiseen tasoon.
Nykyisen hallituksen kahdestakymmenestä ministeristä vain kaksi on naisia. Parlamentin alahuoneessa naisedustajien osuus on noin 15 prosenttia.
Skandaalit koetelleet puoluetta
Takaichin haastaja on maatalousministeri Shinjiro Koizumi, 44, josta puolestaan tulisi vaalit voittaessaan maan nuorin pääministeri sitten toisen maailmansodan.
Koizumi on vanhan japanilaisen poliitikkosuvun vesa ja poliitikko jo neljännessä sukupolvessa. Hänen isänsä Junichiro Koizumi oli pitkäaikainen ja pidetty pääministeri 2000-luvun alussa.
Koizumi edustaa paitsi nuorempaa sukupolvea myös liberaalimpaa linjaa. Kuka puolueen johtajaksi valitaankaan, hänellä on haasteita saada äänestäjiä houkuteltua takaisin seuraavissa vaaleissa, Keva sanoo.
Japanissa on hänen mukaansa vallinnut poliittinen valtatyhjiö entisen pitkäaikaisen pääministerin, sittemmin salamurhassa surmansa saaneen Shinzo Aben väistyttyä virastaan.
LDP on kokenut putkeen kaksi suurta vaalitappiota. Puolueen kannatusta ovat syöneet muun muassa hintojen nousu, elintason lasku ja puolueen sisäiset korruptioskandaalit. Oikeistolaisempia äänestäjiä on siirtynyt "Japani ensin" -agendaa ajavan populistipuolueen Sanseiton taakse.
Koska LDP on ajautunut vähemmistöön sekä parlamentin ala- että ylähuoneessa, sen täytyy neuvotella opposition kanssa varmistaakseen, että uudesta johtajasta tulee myös uusi pääministeri.