Kotitekoisia pommeja, tuhopolttoja, puukotuksia ja ampumisia: Japanissa etsitään syitä poliittiselle väkivallalle

Tilanteesta aiheutui lieviä vammoja kahdelle. Ainekset pahempaan olivat kuitenkin olemassa. Yleisradioyhtiö NHK on kertonut, että noin 60 metriä tapahtumapaikalta sijaitsevan puisen säiliön seinästä on löytynyt oletettavasti räjähteen kannen tekemä reikä. Epäillyllä oli mukanaan myös toinen samannäköinen esine.

Hyvä elämä monien ulottumattomissa

Poliittisen väkivallan selitykseksi on tarjottu paikallaan polkevia palkkoja ja heikentynyttä työsuhdeturvaa – lähes 40 prosenttia Japanin työvoimasta on epäsäännöllisissä, muissa kuin vakituisissa työsuhteissa ja usein matalapalkkaisissa töissä. Lisäksi ilmiön taustalla arvioidaan olevan eriarvoistumista, syrjäytymistä, lepsuja turvajärjestelyjä ja koulutusjärjestelmän epäonnistumisia.

– Monet eivät koskaan saavuta vanhempiensa sukupolven hyvää elämää. He kasvoivat yhteiskunnassa, jossa työ ja perhe olivat turvattuja. Tämä on muuttunut dramaattisesti 20 vuodessa, ja se on horjuttanut yhteiskuntaa. Se ei tietenkään ole ainoa syy poliittiselle väkivallalle, mutta se on tärkeä tekijä, Kingston jatkaa.