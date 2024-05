Varautumistaso nousee myös muualla Euroopassa, arvioi tutkija – Slovakian pääministerin tila yhä vakava

Slovakiassa pääministeri Robert Ficoa eilen ampuneen miehen motiivina kerrotaan olleen hallituksen toimien vastustaminen. Maan sisäministerin Matúš Šutaj Eštokin mukaan epäilty ampuja on kertonut vastustavansa muun muassa hallituksen puuttumista oikeuslaitoksen ja median toimintaan.

Ficon hallitus lakkautti alkuvuodesta muun muassa korruptiotapauksia tutkivan erikoissyyttäjänviraston ja on korvaamassa Slovakian yleisradioyhtiön hallituksen omalla äänitorvella.

Ampujan on kerrottu toimineen yksin.

– Keskeistä on se, onko tässä kyse yksittäisen ihmisen teosta vai jonkinlaisesta järjestäytyneestä iskusta.

Vastakkainasettelu kasvanut pitkään

Sisäministeri Eštok on kuvaillut ampujaa "yksinäiseksi sudeksi", joka oli tyytymätön presidentinvaalien tulokseen. Vaalit voitti huhtikuussa Ficon tukema Peter Pellegrini .

– On vaikea sanoa tässä vaiheessa vielä, mikä yksittäinen asia on johtanut tähän tekoon, mutta Slovakian poliittinen kulttuuri on pitkään ollut erilaisten vastakkainasettelujen, jännitteiden ja yleisen polarisaation kehityksen määrittämä, Miettinen kertoo.