Presidentti Stubbin on määrä pitää Suomen kansallinen puheenvuoro YK:n yleiskokouksessa myöhään keskiviikkona Suomen aikaa. MTV Uutiset lähettää illan puheet suorana tässä artikkelissa.

Yhteensä 33 maailman johtajaa pitää tänään kansallisen puheenvuoronsa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa New Yorkissa.

Suomalaisittain mielenkiintoisin nimi listalla on Suomi, jonka puheenvuoro on tänään 18. Suomen puheen pitää tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Stubb puhuu listan ensimmäisen puoliskon viimeisenä puhujana. Ensimmäinen osa puhemaratonista on aikataulutettu päättymään kello 22 Suomen aikaa, joten Stubbin puhe alkaa mahdollisesti kello 21.30 aikoihin.

Stubb ei säästellyt sanojaan puhuessaan aikaisin tänään aamulla Suomen aikaa YK:n turvallisuusneuvostossa.Lehtikuva

Yleiskokousviikon aikana presidentti Stubbilla on ohjelmassa myös muita päämiestason tilaisuuksia ja useita kahdenvälisiä tapaamisia.

Stubb piti aikaisin tänään aamulla puheen YK:n turvallisuusneuvostossa, jossa hän sanoi sen epäonnistuneen tehtävässään kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäjänä.

Zelenskyi säesti Trumpin YK-parjausta

Tämän päivän puhujista suurimman huomion on saanut Ukrainan presidentti Zolodymyr Zelenskyi, joka on jo oman puheensa pitänyt.

Vaikka Zelenskyi puhuu kansainvälisesti kenties merkittävimmän instituution edessä, korosti hän puheessaan voiman merkitystä. Zelenskyin mukaan nykymaailmassa valtioiden turvallisuutta eivät pysty takaamaan kansainväliset instituutiot vaan aseet ja tarpeeksi vahvat ystävät.

Zelenskyi tietää mistä puhuu, sillä hän on Ukrainan presidenttinä puolustanut maataan jo kolme ja puoli vuotta Venäjän täysimittaista hyökkäyssotaa vastaan.

– Vaikka kansankunta haluaisi rauhaa, sen täytyy silti tehdä aseita. Se on sairasta, mutta se on todellisuus. Sitä, kuka jää eloon, eivät ratkaise kansainvälinen oikeus tai yhteistyö, vaan aseet, Zelenskyi kuvaili New Yorkissa.