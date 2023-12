Poliisille itsenäisyyspäivä on ”suurin vuosittainen operaatio” – tällaisiin mielenosoituksiin on varauduttu

Helsingin poliisi on kertonut etukäteen saaneensa neljä ilmoitusta mielenilmauksista Helsinkiin. Ilmoituksista kolme on tuttuja aiemmilta vuosilta, ja ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista on aiemmin arvioinut niiden keräävän suurimmat ihmisjoukot.