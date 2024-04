Suora lähetys kello 15.10: Euroopan ihmistuomioistuimelta historiallinen ilmastoratkaisu – tätä se tarkoittaa

EIT:n mukaan Sveitsi on rikkonut ihmisoikeuksia, koska se ei tehnyt tarpeeksi ilmastonmuutokselle.

Kyse on tapauksesta, jossa joukko iäkkäitä naisia oli nostanut kanteen Sveitsin viranomaisia vastaan. He syyttivät Sveitsiä siitä, että he ovat epäonnistuneet ilmaston suojelemisessa tavalla, joka vaarantaa heidän terveyttään.