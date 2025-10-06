Valtaosa suomalaisista saa diagnoosin mielenterveyden häiriöstä jossain vaiheessa elämäänsä.
Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan 77 prosenttia naisista ja 70 prosenttia miehistä saa elämänsä aikana diagnoosin jostakin mielenterveyden, käyttäytymisen tai neurokehityksen häiriöstä.
Yleisimmät häiriöt ovat ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt. Miehillä häiriö todetaan useimmiten ensimmäisen kerran jo 6-vuotiaana.
MTV Uutiset Liven lähetyksessä kysytään tutkijatohtori Kimmo Suokkaalta, miksi näin moni saa diagnoosin ja mitä asialle pitäisi tehdä. Katso suora lähetys maanantaina kello 14.30.