Suora lähetys kello 17: Näin persoonallisuus ohjaa käytöstämme

Katso:imgPääset seuramaan kello 17 alkavaa suoraa lähetystä ihmisen persoonallisuudesta tältä videolta.
Julkaistu 57 minuuttia sitten

MTV UUTISET

Puolitoista tuntia kestävässä keskustelussa syvennytään persoonallisuuteen. Katsojat voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Persoonallisuus mielletään usein kokoelmaksi suhteellisen pysyviä piirteitä.

Nämä ovat siis yksilöllisiä taipumuksia esimerkiksi tuntea, ajatella ja käyttäytyä tietyllä tavalla erilaisissa olosuhteissa.

Voiko sama persoonallisuus näyttäytyä eri tavoin eri ympäristöissä? Ovatko netissä olevat persoonallisuustestit luotettavia?

Entä milloin ihmisen niin sanotut hankalat persoonallisuuspiirteet muuttuvat persoonallisuushäiriöksi?

Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla pureudutaan tänään persoonallisuuteen muun muassa edellä mainittujen kysymysten kautta. Keskustelemassa ovat psykologian professori Markus Jokela ja akatemiatutkija Aino Saarinen. Juontajana toimii MTV Uutisten toimittaja Katariina Kähkönen.

Pääset seuraamaan kello 17 alkavaa suoraa lähetystä jutun alussa olevalta videolta.

Tapahtuman aikana on mahdollista lähettää kysymyksiä, joihin asiantuntijat vastaavat lähetyksen loppupuolella. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Lisää aiheesta:

Suora lähetys: Pelottaako ikääntyminen, Tarja Halonen, Eini ja Esko Eerikäinen?Miksi kevään valo vaikuttaa ihmisiin eri tavoin? Neurologi ja psykologi listaavat syitäSaako ilmastonmuutoksen aiheuttamista helteistä ylipäätään nauttia? Katso MTV Uutiset Liven erikoislähetysIllalla tv:ssä: Presidentti Niinistö MTV:n erikoishaastattelussa – näihin aiheisiin kyselytunnilla pureudutaanJan Andersson haastattelee Sauli Niinistöä – tasavallan presidentin kyselytunti nähdään 14. heinäkuuta MTV3-kanavallaTasavallan presidentin haastattelutunti suorana SuomiAreenasta – Mitä presidentti vastaa kansalaisten kysymyksiin?
Terveys ja hyvinvointiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Terveys ja hyvinvointi