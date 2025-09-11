Tänään julkaistaan sisäisen turvallisuuden selonteko.
Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja kansliapäällikkö Matti Sarasmaa esittelevät tänään sisäisen turvallisuuden selonteon.
MTV Uutiset seuraa tiedotustilaisuutta selonteosta suorana kello 13.15 lähtien.
Hallituksen on määrä antaa selonteko eduskunnalle tänään. Selonteon painopisteinä ovat turvallisuusympäristön muutos ja miltä muutos edellyttää sisäisen turvallisuuden viranomaisilta.
Aiemmin on kerrottu, että selonteon tavoite on kuvata Suomen sisäisen turvallisuuden nykyinen tilanne ja viranomaisten edellytykset turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä arvioida tulevien vuosien kehittämistarpeita voimavarojen, lainsäädännön ja varautumisen näkökulmasta.
Selonteko on osa kokonaisuudesta, johon kuuluvat sen lisäksi puolustuspoliittinen selontekoa sekä ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Selonteoilla tavoitellaan yhtenäistä kokonaisuutta ja viranomaisten yhteistä tilannekuvaa.
Edellisen kerran sisäisen turvallisuuden selonteko laadittiin vuonna 2021.