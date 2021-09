Uusi puolustusselonteko vihdoin julki – näiden uhkien uskotaan nousevan esille

Puolustusselonteko seuraa ja on kytköksissä viime vuoden lokakuussa julkistettuun ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Tuon selonteon käsittely viivästyi eduskunnassa pahasti koronapandemian aiheuttaminen kiireiden takia. Siksi myös puolustusselonteon antaminen eduskunnalle lykkääntyi viime keväästä tähän syksyyn .

Nyt julkaistava dokumentti on järjestyksessä vasta toinen puolustusselonteko, edellinen julkaistiin vuonna 2017. Aiemmin hallitus antoi eduskunnalle turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana siirryttiin antamaan kaksi erillistä selontekoa, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä puolustusselonteko.

Puolustusvoimien henkilöstötarpeet?

Samanlaisia äänenpainoja on kuultu myös päättäjien puheissa. Esimerkiksi puolustusministeri Kaikkonen on todennut Suomen tarvitsevan aktiivista kyberpuolustuskykyä. Joissain asiantuntija-arvioissa on myös valitettu sitä, että suomalaisen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä toimivaltuudet ovat hajallaan eri viranomaisilla ja yrityksillä.