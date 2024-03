Tällaiset miehet "haastavat" Putinin presidentinvaalissa

Venäjän presidentinvaaleissa tulos on jo valmiiksi selvä, sillä mielipidemittausten mukaan presidentti Vladimir Putinilla on yli 75 prosentin kannatus. Kovin demokraattista vaalitaistoa lie muutenkin turha odottaa, sillä Kremlin lehdistöpäällikkö Dmitri Peskov on jo viime vuoden puolella sanonut, että presidentti Putin on Venäjän ainoa johtaja, jolla ei ole eikä pidäkään olla minkäänlaista poliittista kilpailua.