Entinen Venäjän rikkain mies sivalsi Putinin hallintoa alle 200 kilometrin päässä Venäjän rajalta

Entinen Venäjän rikkain mies sivalsi Vladimir Putinin hallintoa alle 200 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolemasta venäläisellä vankileirillä on kulunut vasta reilu viikko.

– Vladimir Putin käynnisti sodan, jossa vastakkain ovat kaksi sukulaiskansaa. Sadattuhannet ovat kaatuneet ja vammautuneet. -- Miksi hän on tämän tehnyt? Pönkittääkseen omaa valtaansa. Mutta Putin ei ole sama kuin Venäjä tai venäläiset, Mihail Hodorkovski sanoi puheessaan.

Hodorkovski kehotti venäläisiä protestiin

Hodorkovski kehotti venäläisiä osoittamaan mieltänsä presidentinvaaleissa 17. maaliskuuta äänestämällä tasan puolenpäivän aikaan. Vastaavaan protestiin venäläisiä kehotti myös Aleksei Navalnyi ennen kuolemaansa. Äänestyksen ajoitus on yksi tapa osoittaa mieltään vaaleissa, joissa todellisia vaihtoehtoja Putinille ei ole päästetty ehdokkaiksi.

– Mitään muutoksia ei minulle mielestäni ole tapahtunut. Valitettavasti Aleksei Navalnyi ei ole Putinin valtakauden ensimmäinen uhri. Ystäväni Boris Nemtsov murhattiin sadan metrin päässä Kremlistä. Tässä yhteydessä haluan muistuttaa teitä ihmisistä, jotka ovat paljon minua vaarallisemmissa olosuhteissa. -- Näitä ihmisiä on paljon, Hodorkovski sanoi.

Hodorkovski mainitsi nimeltä muun muassa kahteen otteeseen, vuosina 2015 ja 2017, myrkytetyn toimittajan ja oppositiopoliitikon Vladimir Kara-Murzan, joka on parhaillaan poliittisena vankina Venäjällä.

"Putin luuli, että säikähdämme"

– On todella sääli, että tällaisesta henkilöstä, jolla oli näin merkittävät poliittiset kyvyt, ei tule Venäjällä johtavaa hahmoa. Toisaalta jos haluamme puhua demokraattisesta valtiosta, emme saa puhua siitä, että valtiolla olisi johtaja. Demokraattinen valtio koostuu erilaisista ryhmittymistä, joilla on erilaiset intressit ja jotka sopivat asioista keskenään, Hodorkovski sanoi toimittajille.

Navalnyin tukijat ovat asettuneet kannattamaan tämän leskeä Julija Navalnajaa, joka ilmoittautui julkisuudessa miehensä työn jatkajaksi. Navalnajan ja Hodorkovskin ohella Venäjän maanpaossa olevan demokratiamielisen opposition korkean profiilin hahmoja on esimerkiksi entinen shakkimestari Garri Kasparov.

– Meitä on paljon demokraattisessa oppositiossa. Putin luotti siihen, että me säikähdämme Navalnyin kuolemasta ja että rivimme hajoavat. Näin ei käynyt, Hodorkovski sanoo.

Hodorkovski ei pidä ongelmana, että Venäjän ulkomailla oleva oppositio on hajaantunut eri leireihin. Se kuuluu demokratiaan, hän sanoo.

– Suomi on suhteellisen pieni valtio, vain viisi miljoonaa ihmistä, mutta teillä on yhdeksän puoluetta (eduskunnassa). Miksi ne eivät yhdisty yhdeksi puolueeksi? -- Olennaista ei ole yhtenäisyys, vaan kyky toimia yhdessä.

Nuorisojärjestöistä liike-elämään

Vuodesta 2013 maanpaossa elänyt Hodorkovski on tunnettu Venäjän hallinnon ja presidentti Vladimir Putinin arvostelija.

Liike-elämästä opposition tukijaksi

Hodorkovski asettui asumaan Lontooseen, josta käsin hän on siirtynyt liike-elämästä yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi.

Hodorkovski on arvostellut toistuvasti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Toukokuussa 2022 Venäjän oikeusministeriö luokitteli Hodorkovskin "ulkomaiseksi agentiksi". Ministeriö väitti hänen saaneen rahoitusta Ukrainalta.

Sinivalkoiset Venäjän liput liehuivat

Suurin osa venäläisistä ei aktiivisesti osallistu sodan vastustukseen, jos nyt ei sitä intomielisesti kannatakaan. Apatiaa ylläpitää Putinin valtaa pönkittävä propagandakoneisto, joka on Hodorkovskin mukaan paljon tehokkaampi kuin hänen nuoruutensa Neuvostoliitossa.

– Olen noin 30 ensimmäistä elinvuottani viettänyt Neuvostoliitossa, mutta en voinut kuvitellakaan, kuinka tehokasta propaganda voi olla. Propaganda on kauhea asia.

Kansalaistorin sunnuntaisen mielenosoituksen järjesti Suomen venäjänkielisten demokraattinen yhteisö. Kaksi vuotta Ukrainassa jatkuneen sodan aikana yhteisö on osoittanut mieltään lukuisia kertoja sotaa vastaan.

– Meillä on kampanja, että venäläiset ympäri maailmaa osoittavat mieltä sotaa, Putinia ja hallintoa vastaan, kertoi STT:lle järjestön puheenjohtaja Irina Vesikko.

Mielenosoituksessa liehui suuri määrä sinivalkoisia lippuja, jossa Venäjän lipun punainen vaakasuora palkki on korvattu valkoisella värillä. Ukrainan sodan ja Putinin hallinnon vastustajien tunnuksenaan käyttämää lippua on kuvailtu Venäjän lipuksi, josta veri on pesty pois.