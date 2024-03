Ex-tiedustelupäällikkö: Navalnyin tukijan nuijiminen Venäjän tilaustyö järjestäytyneeltä rikollisuudelta

Huomenta Suomen haastattelussa Ohra-aho arvioi, että Venäjä turvallisuusorganisaatioiden ja järjestäytyneen rikollisuuden välinen symbioosi on vahvistunut. Rikollisia käytetään alihankintana ja sen avulla Venäjän turvallisuuspalvelu voi kasvattaa resurssejaan.

Kansanedustaja: Itärajan turvaaminen vaatinee perustuslain pohdintaa

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) on sitä mieltä, että riittävien resurssien lisäksi keskeistä on luoda tarvittava lainsäädäntö estämään ihmisten tulo rajan yli. Kyseessä on käytännössä niin sanottu pushback-lainsäädäntö.