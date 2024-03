Venäjän vaaliviikonloppu alkaa perjantaina – tällaisia ovat Putinin "haastajat"

Vastaehdokkaat käytännössä Kremlin hyväksymiä

Kolmella Putinin vastaehdokkaalla on paljon yhteistä. Jokainen on käytännössä Kremlin hyväksymä, eikä kukaan heistä kritisoi Putinia. Jokaisen vastaehdokkaan kannatus on muutaman prosentin luokkaa.

Liberaalidemokraattiseen puolueen ehdokas on Vladimir Zhirinovskin manttelinperijä Leonid Slutski. Äärioikeistolainen Slutski on niittänyt mainetta elostelijana ja hankkinut lisänimen Venäjän Harvey Weinstein, kertoo esimerkiksi The Moscow Times. Navalnyi selvitti aikanaan, että Slutskin luksusautojen arvo on reilusti korkeampi kuin hänen viralliset tulonsa.