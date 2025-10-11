Israelin ja Hamasin välinen tulitauko astui voimaan, ja se on saanut aikaan Gazassa valtavan pakolaisvirran.
Uutiskanava Reutersin suora lähetys Gazasta näyttää, kuinka palestiinalaiset palaavat tällä hetkellä sankoin joukoin etelästä koteihinsa pohjoiseen.
Israelin joukot ovat aloittaneet niin ikään vetäytymisensä sopimuksessa määrättyihin linjoihin. Israel on kuitenkin varoittanut, että siirtyminen on tehtävä etelästä pohjoiseen kahta yhteyttä pitkin ja, että useat alueet ovat edelleen erittäin vaarallisia siviileille. Israel kehottaa olemaan lähestymättä Israelin joukkoja.
Tulitaukoa pidetään merkittävänä askeleena kohti sodan päättymistä. Israelin sotatoimet ovat surmanneet Gazassa yli 67 000 palestiinalaista ja haavoittaneet noin 170 000, kertoo Guardian.
Israel aloitti sodan vastauksena Hamasin 7. lokakuuta tekemään hyökkäykseen Gazan rajojen yli, muun muassa musiikkifestivaaleille. Noin 1200 ihmistä kuoli ja 250 otettiin panttivangeiksi.