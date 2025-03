Israel jatkanut hyökkäyksiä Gazan kaistalle

Eteläisen Rafahin kaupungin asukkaita kehotettiin lähtemään kaupungissa.

Israelin asevoimat on jatkanut hyökkäyksiään Gazan kaistalle. Armeija kehotti sosiaalisessa mediassa ja lentolehtisillä kaistan eteläosassa lähellä Egyptin rajaa sijaitsevan Rafahin kaupungin asukkaita evakuoitumaan hyökkäysten alta.

Israelin asevoimien edustaja Avichay Adraee kirjoitti viestipalvelu X:ssä armeijan "aloittaneen operaation, jolla isketään terroristiorganisaatioita vastaan Rafahin Tal al-Sultanin kaupunginosassa".

Hän kehotti palestiinalaisia siirtymään kohti pohjoista.

Israel aloitti tiistaina uudelleen iskut Gazaan sen jälkeen kun taistelut olivat tammikuun puolivälissä tauonneet aselepoon. Sitä ennen Israel oli katkaissut humanitaarisen avun toimitukset Gazaan kuun alussa painostaakseen äärijärjestö Hamasia jatkamaan aselepoa, jonka ensimmäinen vaihe päättyi viime kuun lopussa.

Hamas on toistaiseksi kieltäytynyt tästä ja vaatinut siirtymään aselevon toiseen vaiheeseen, jossa olisi määrä sopia sodan lopettamisesta. Hamasilla on edelleen hallussaan kymmeniä israelilaispanttivankeja, joista osa on Israelin armeijan mukaan jo kuollut.