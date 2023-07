Suora lähetys 17.30: Petteri Orpo puhuu suomalaistoimittajille

Petteri Orpon hallituksen alkutaival on ollut kuoppainen. Tällä hetkellä oppositio vaatii eduskunnan istuntatauon keskeyttämistä ja RKP:n eduskuntaryhmä aikoo kokoontua puimaan hallituksen tilannetta ja luottamusta valtiovarainministeri Riikka Purraan . Oletettavasti Orpo kommentoi näitä aiheita jollakin tavalla.

Orpo on Saksassa tapaamassa maan liittokansleria Olaf Scholzia. Saksa on luontainen vierailupaikka Suomen tuoreen pääministerin alkutaipaleella, sillä Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani. Maamme ovat perinteisesti olleet hyvin läheisiä myös EU-kysymyksissä.