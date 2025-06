Orpo otti kantaa Ruttenin Trump-imarteluun: "Retoriikka on jokaisen oma valinta"

Pääministeri Petteri Orpon mukaan lopputulemalla on merkitystä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Naton huippukokouksessa saatiin aikaan todella tärkeitä päätöksiä. Orpo kommentoi asiaa Brysseliin EU-huippukokoukseen saapuessaan.

– Meidän pitää nyt täällä puhua siitä, miten EU tukee jäsenmaita eurooppalaisen Naton puolustuksen vahvistamisessa, hän sanoi.

Orpon mukaan EU tarvitse paljon vahvempaa puolustusteollisuutta, jotta Naton sopimaan tavoitteeseen päästään.

– Meidän täytyy asettaa tavoitteet esimerkiksi puolustushankintojen yksinkertaistamisessa, yhteishankintojen mahdollistamisessa ja niin edelleen.

Nato-maat sopivat keskiviikkona puolustusmenotason nostosta viiteen prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Tästä huolimatta tietyt maat ovat ilmaisseet jo vastahakoisuutta puolustusmenoihin sitoutumiseen, muun muassa Espanja ja Belgia.

Orpon mukaan tätä ei voida hyväksyä.

– Emme voi mitenkään hyväksyä ajatusta siitä, että ensin yhdessä päätetään, että tiettyyn menotasoon noustaan tietyssä ajassa ja sitten joku alkaa heti pakittaa, hän sanoi.

Rutten imartelu puhutti

Orpolta kysyttiin, miltä tuntuu se, että transatlanttiset suhteet näyttävät perustuvan presidentti Donald Trumpin imarteluun. Nato-kokouksessa puheenaiheeksi nousi pääsihteeri Mark Rutten imarteleva puhetyyli Trumpille. Rutte kutsui Trumpia isukiksi ja lähetti hänelle imelän kirjeen ennen huippukokousta.

– Minulle merkitystä on lopputulemalla. Retoriikka on jokaisen oma valinta, mutta minulle tärkeintä on, että eurooppalaista puolustusta, eli sitä kautta Suomen puolustusta, vahvistetaan, Orpo sanoi.