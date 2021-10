Suora lähetys 10.15: Vessapaperipulasta rokoterumbaan – THL:n Mika Salminen ja HUSin Asko Järvinen vetävät korona-ajan yhteen

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Koronavuosi on tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtajasta Salmisesta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäristä Asko Järvisestä julkisuuden henkilöitä.

Kun koronarintamalla on tapahtunut jotain uutta, on Salminen ja Järvinen haettu nopeasti kameroiden eteen kertomaan, mistä tällä kertaa on kyse.