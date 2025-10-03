Venäjän varjolaivastoon kuuluvaksi epäilty Boracay-tankkeri on lähtenyt Ranskasta ja on matkalla kohti Suezin kanavaa, selviää meriliikennettä tarkkailevan Marine Traffic -verkkosivuston tiedoista.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan laivalla ovat mukana myös sen kiinalaiskapteeni ja yliperämies.

Viranomaiset ottivat tiistaina kiinni aluksen kapteenin ja yliperämiehen. Kapteeni haastettiin myöhemmin oikeuteen, minne hänen on määrä saapua helmikuussa. Syyttäjän mukaan kiinniotot tehtiin, koska miehistö ei pystynyt todistamaan aluksen kansallisuutta ja kieltäytyi noudattamasta ohjeita.

Tankkerin epäillään muun muassa liittyvän Tanskassa tehtyihin droonihavaintoihin. Merenkulkutiedot osoittavat, että alus oli ankkuroitu Tanskan rannikolle viime kuussa, kun maassa tehtiin droonihavaintoja.

Vuonna 2007 valmistunut Beninin lipun alla liikennöivä alus on vaihtanut nimeä ja lippuvaltiota tiheästi. Huhtikuussa Viro pysäytti sen vesilleen Kiwala-nimisenä. Tuolloin se ilmoitti lippuvaltiokseen Djiboutin.

Boracay lähti nykyiselle matkalleen Venäjältä Primorskin eli Koiviston öljysatamasta 20. syyskuuta. Sen määränpää on Intiassa.