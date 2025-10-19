Lentoyhtiö Finnair siirtää jälleen huomenna matkustajia muille kuin näiden tilaamille lennoille.
Yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että siirto koskee noin 460:tä asiakasta.
Huomiselta on myös peruttu meno-paluulento Tukholman ja Bergenin välillä sekä meno-paluulento Helsinki-Vantaalta Lontooseen. Lontoon-lennon oli määrä palata Suomeen tiistaiaamuna.
Viime päivinä monien muutosten syynä ovat olleet väärällä tavalla pestyt istuinpäälliset. Vesipesun vaikutusta päällisten palosuojaukseen ei ole varmistettu asianmukaisesti.