Suomi siirtymässä testiperusteiseen maahanpääsyyn – Ohisalo MTV:lle: Pula reagenssiaineista haittaa testauskapasiteetin nostamista

Viimeistään 23.11. on tarkoitus ottaa käyttöön malli, jossa ensimmäisellä negatiivisella koronatestillä pääsee maahan ja toisella pääsee karanteenista eroon. Malli vaatii eduskuntakäsittelyn ja testauskapasiteetin nostamista.

Ohisalo sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että testauskapasiteetin nostamisessa ongelmana on nyt pula reagensseista eli aineista, joita tarvitaan testinäytteiden analysoinnissa. Ohisalo kertoo, että kuntien ja sairaanhoitopiirien on ollut erittäin vaikea saada reagensseja maailmanmarkkinoilta, koska huonommassa koronatilateessa oleville maille on usein myyty ensin.