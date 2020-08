Kokoomuksen Orpo arvostelee hallituksen vauhtia koronatoimissa – "Olemmeko jo myöhässä?"

– Nyt on aika toimia, kun koronan toinen aalto on jo kulman takana. Etenkin pääkaupunkiseudulla tartuntakäyrät näyttävät ylöspäin ja asiantuntijat sanovat, että päätöksiä mahdollisista rajoituksista pitäisi tehdä kaksi viikkoa etuajassa. Olemmeko jo myöhässä? Orpo kysyy tiedotteessa.

Orpon mukaan kokoomus on tähän asti tukenut hallituksen testaa, jäljitä, eristä -strategiaa.

– Hallituksen ote strategian toimeenpanosta näyttää kirvonneen kesän aikana. Testeihin ei pääse riittävän nopeasti. Tartuntaketjuja ei saada jäljitettyä. Suositus omaehtoisesta karanteenista on epämääräinen. Ulkomailta palaavien ohjeistaminen ontuu, Orpo luettelee.

– Vaadimme jo huhtikuussa, että testauskapasiteetti on nostettava maksimiin. Ei voi olla niin, että ihmiset joutuvat odottamaan testiin pääsyä useita päiviä. Esimerkiksi yksinyrittäjä ei voi odottaa testiin pääsyä päiviä, koska hän joutuu perumaan työnsä ajalta, jolloin odottaa tietoa testituloksesta. Testeihin on päästävä viimeistään seuraavana päivänä. Maskisuositus julkisissa kulkuvälineissä ja julkisilla paikoilla asioitaessa on otettava käyttöön saman tien, Orpo toteaa.