HUSin ylilääkäri kertoo, mikä uudessa koronastrategiassa mättää – haastaa myös kahdesti rokotettujen testaamisen

– Ne isot asiat ovat olleet nimenomaan testaamisen kohdistaminen, ja sitten ehkä myös lasten testaaminen ja kouluohjeisto, josta on yritetty ministerölle viedä viestiä viedä jo jonkin aikaa.

– On tiettyä konkretiaa kuten rokotuskattavuus, jolloin ihmiset tietävät, mihin suuntaan ollaan menossa ja mitkä ovat eri toimien edellytykset.

Poikkeuksellinen epidemia

Järvinen muistuttaa, että koronavirus on hyvin poikkeuksellinen epidemia.

– Tämä on ensimmäinen epidemia, jossa länsimaissa on lähdetty poliittisen tason päätöksiin, jotta on saatu rajoitettua tartunnan saaneiden määrää.