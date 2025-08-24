Aku Partasella erikoinen loukkaantuminen – "Leukaluuta jouduttiin viilaamaan"

Suomen yleisurheilumaajoukkueen paidassa arvokisojen pistesijoja napannut Veli-Matti "Aku" Partanen sai Ruotsi-ottelua edeltäneinä päivinä erikoista terveysmurhetta, kun kilpakävelijän hammas katkesi.

Partasen hammas ei kestänyt pastillien syömistä.

– Söin pastilleja ja koko hammas katkesi ienrajan alapuolelta. Se poistettiin keskiviikkona, ja myös leukaluuta jouduttiin viilaamaan, Partanen kertoi Tukholman olympiastadionilla miesten 10 kilometrin ratakävelyn jälkeen.

Partanen arveli, että lauantaina päättynyt antibioottikuuri vei häneltä Finnkampenissa parhaan kisaterän. Partanen oli miesten kisassa toinen ajalla 40.17,37, mutta ruotsalaistähti Perseus Karlström karkasi voittoon liki 45 sekuntia nopeampana.

– Tänään oli ehkä paras terä poissa, mutta Kalevan kisojen jälkeen treenit menivät hyvin eteenpäin. Tuntui, että sain lyhyessä ajassa nostettua kuntoani, mutta tänään se ei näkynyt, Partanen kertaili.

Hammasepisodi herätti kävelijäkavereissa Joni Havassa ja Jerry Jokisessa hilpeyttä.

– Sellaista pientä naljailua tuli. He sanoivat, että tuo on hyvä sikariteline, Partanen letkautti.

Partasen, 33, on määrä kisata syyskuussa Tokion MM-kilpailuissa 20 kilometrillä, vaikka häntä ei ole vielä kisoihin valittu. Suomalaiskävelijä sijoittui matkalla kuudenneksi MM-kisoissa 2023 ja viidenneksi EM-kisoissa 2024.