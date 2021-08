Suomi pudonnut Pohjoismaiden kelkasta: 3000 lääkärin vaje uhkaa soteuudistusta ja hoitotakuun onnistumista

KT:n mukaan Suomessa on kourallinen työttömiä lääkäreitä ja yli 1000 lääkärin työpaikkaa avoinna. Tässä todellisuudessa ministeriössä valmistellaan viikossa hoitoon -hoitotakuuta.

– On hyvin vaikea toteuttaa hoitotakuuta, kun lääkäreitä ei ole. Verrattuna muihin Pohjoismaihin Suomesta puuttuu noin 3000 lääkäriä, kertoo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho.

Väestön ikääntyminen, lääketieteen kehitys, uudet hoitomenetelmät...

Toisen asiantuntijan mukaan lääkäripula on vieläkin suurempi.

– Miten tahansa laskee, päätyy 3000–4000 lääkärin vajeeseen tällä hetkellä. Ja nyt täytyy ymmärtää, että ikääntyminen on vasta tulossa. Jos nykykoulutusmäärillä mennään, lääkäripula tulee selkeästi pahenemaan, arvioi lääketieteen dosentti Samuli Saarni.

"Lääkäripula on muodostunut keskeiseksi uhaksi"

– Lääkäripula on muodostunut keskeiseksi uhaksi julkisen sektorin selviytymiselle. On hirveän traagista, että on ymmärretty, kuinka tärkeää olisi ylläpitää perusterveydenhuolto, psykiatria ja julkinen terveydenhuolto, ja nyt tästä tulee keskeinen ongelma julkisen sektorin pärjäämiselle, Saarni jatkaa.