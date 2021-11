Aprillipäivänä viikossa hoitoon? Kuntatyönantajien mukaan hoitotakuulakia ei pitäisi säätää lainkaan, koska se on epärealistinen

"Terveyskeskukset jääneet kehittämisessä sivuun"

– Kun saadaan lisää virkoja, niin nuorempikin uskaltaa sinne lähteä, kun se työkuorma ei ole kohtuuton. Kun työolosuhteet ja työhyvinvointi on kunnossa, niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että työ on todella palkitsevaa ja mielenkiintoista sekä mukavaa työtä, jatkaa toiminnanjohtaja.

"Lääkärimäärä kasvaa koko ajan"

– Suomessa on hoitoonpääsyssä ongelmia, koska meillä on mittava lääkäripula, mikä johtuu siitä, että lääkäreitä on koulutettu aivan liian vähän väestön tarpeisiin. Mittava lääkäripula on niin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Myös yksityinen sektori palkkaisi mittavan määrän lääkäreitä, jos heitä olisi, tutkija jatkaa.