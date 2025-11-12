jossa julkistetaan nettotulojen ja verojen määrän lisäksi myös postinumero, syntymäaika ja kunta.

Suomessakin vain osa verotustiedoista on julkisia, ja tietoja voi hakea esimerkiksi vain maakunnittain, ei kuntakohtaisesti. Lisäksi julkisia verotietoja ei saa Verohallinnon nettisivuilta, vaan niitä voi pyytää puhelimitse tai katsella Verohallinnon toimipisteessä asiakaspäätteellä.