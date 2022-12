Suomi on aikeissa höllentää Turkkia koskevia asevientilupia – "Turkkiin on pikkuhiljaa pystyttävä suhtautumaan niin, että siitä on tulossa liittolainen"

Turkki vaatii vientirajoitusten poistoa

– Se katsotaan aina tapauskohtaisesti, kuka on vastaanottaja, millainen tuote ja mikä tuotteen loppukäyttö on. Siinä arvioidaan kokonaisuutta, mitä ollaan viemässä ja kenelle.

Turkki tuleva liittolainen

– Toki myös on sanottava ääneen, että meidän on Turkkiin pikkuhiljaa pystyttävä suhtautumaan niin, että siitä on tulossa meidän liittolainen. Tämäkin asia huomioidaan jatkossa tässä meidän kokonaisharkinnassa, hän sanoi Ylen aamutelevisiossa hiljattain.

Komponentteja enimmäkseen

– Toki meillä on esimerkiksi Patria, joka toimittaa isompia järjestelmiä. Joten, jos se jonkin kaupan saa solmittua, se näkyy tilastoissa heti merkittävänä vientinä. On mahdollista, että yksi vientilupa voi olla lähes puolet koko myönnettyjen vientilupien arvosta yhdeltä vuodelta.

Patriassa alettu katsella Turkin suuntaan

– Emme ole myyneet sinne järjestelmiä, mutta alihankintajärjestelyjä on tehty. Puolustustarvikkeiden tekeminen on hyvin paljon sitä, että ostetaan komponentteja ja materiaalia alihankintana eri puolilta, sanoo Patrian Global-divisioonasta vastaava Jukka Holkeri.

– Kaikki myynti tapahtuu sen mukaan, mikä on Suomen etu loppuviimeksi. Mutta jos puolustusministeriö ja ulkoministeriö ovat sitä mieltä, että Turkki on ihan ok ja sinne saa myydä mitä tahansa, niin sitten lähdetään siltä pohjalta eteenpäin. Holkeri huomauttaa, että Turkilla on oma varsin iso puolustusteollisuus.