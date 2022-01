CNN listasi vuoden 2022 parhaat matkakohteet – unelmapaikkojen joukkoon pääsi Suomesta yllätysnimi

CNN:n listalla oli kaikkiaan 22 käymisen arvoista matkakohdetta. Mukana on niin tuttuja kaupunkeja, syrjäisiä saaria kuin kansallispuistojakin.

"Lahti on täynnä kauniita metsiä ja puistoja"

CNN perustelee Lahden nostamista eksoottisten unelmapaikkojen rinnalle muun muassa sillä, että Suomi on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi. Juuri kauniissa järvenrantakaupungissa on sen mukaan paljon aihetta iloon.

– Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki on täynnä kauniita metsiä, puistoja ja luonnonsuojelualueita sekä uskomattomia vaellusreittejä ja näköalapaikkoja, CNN luettelee.

– Lahti on ensimmäinen suomalaiskaupunki, joka on nimetty Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi. Kaupunki on luopunut hiilivoimasta ja tarjoaa kansalaisilleen ilmaisia matkalippuja ja ruokaa palkkiona ympäristöystävällisyydestä.