Suomi lopettamassa kehitysyhteistyön maaohjelmat neljän valtion kanssa

Viime syksynä leikkauksia on jo tehty muun muassa Vihreään ilmastorahastoon ja Maatalouden kansainväliseen kehitysrahastoon, joka on YK-järjestö.

Ehtoja kumppanimaille

Ministeriöstä kerrotaan, että on etsitty kohteita, joista on järkevintä säästää. Suomen aiemmilla kauppakytköksillä on ollut merkitystä, sillä hallitus yrittää kytkeä kehitysyhteistyötä ja kansainvälistä kauppaa yhteen. On kansainvälisesti vertaillen varsin harvinaista, että kansainvälinen kauppa ja kehitysyhteistyö on samalla ministerillä.