Päästövähennyslupaukset kaukana tavoitteista – Ilmastokokous alkaa huomenna Madridissa

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana tärkeässä roolissa tämän vuoden ilmastokokouksessa. Suomen pääneuvottelija on nimetty yhdeksi kolmesta EU:n pääneuvottelijasta.

– Vastuu varmaan painaa, mutta totta kai tehtävä on hirveän mielenkiintoinen ja onhan tämä myös näköalapaikka pienelle Suomelle ja ylipäätään meidän hallinnolle iso ponnistus. Meidän suurin tavoitteemme on se, että EU:lla on kunnianhimoiset, vahvat kannat ja EU pystyy myös neuvotteluissa edistämään näitä näkemyksiä, luonnehtii pääneuvottelija Outi Honkatukia ympäristöministeriöstä.

Asialistalla päästövähennyshankkeet toisissa maissa



Paineet suurempiin päästövähennyksiin kasvavat



Monet odottavat, että Madridissa valtiot kertovat, miten kurotaan umpeen sitä kuilua, joka on ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tarvittavien päästövähennysten ja maiden omien ilmastotavoitteiden välillä. Myös nuori ilmastoaktivisti Greta Thunberg on matkalla Madridin ilmastokokoukseen muistuttamaan päästövähennysten kiireellisyydestä. Thunberg twiittasi, että häntä kuljettava vene rantautuu Lissaboniin tiistaina 3.12.

EU: lta odotetaan uusia ilmastolupauksia



Eurooppaneuvosto on koolla Brysselissä Madridin ilmastokokouksen loppupäivinä ja asialistalla on myös vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite.

– Komission uusi puheenjohtaja von der Leyen on puhunut vahvasti EU:n päästövähennystavoitteen korottamisen puolesta. Ja päämiesten keskustelussa siellä Brysselissä on varmasti esillä 2050 nettonollatavoite, pohtii Honkatukia."

Ilmastoneuvottelut etenevät hitaasti ja ovat turhauttavia



– Prosessi on hidas ja turhauttava, mutta samaan aikaan monenkeskinen järjestelmä on se ainoa prosessi, joka meillä on. Siellä on tilanteita, joissa osanottajat jankkaavat omia kantojaan, mutta samaan aikaan aika ajoin jotain isoa tapahtuu kuten esimerkiksi Pariisin sopimus ja viime vuonna sovitut sopimuksen toimeenpanosäännöt, puolustaa Honkatukia ilmastokokouksia.