Asiantuntija: Presidentti Bidenin ilmastohuippukokous on viesti siitä, että Yhdysvallat haluaa ilmastojohtajuuden takaisin

.Kahran mukaan tämä viesti on suunnattu sekä yhdysvaltalaisille että muulle maailmalle.

– Kyllä tässä on myös hyvin valtapoliittinen, geopoliittinen asetelma. Haastetaan näitä isoja talousmahteja ja saastuttajia ja sanotaan, että Yhdysvallat tulee asettamaan tämän ilmastopolitiikan agendan ja vaatimaan muilta näihin tavoitteisiin sitoutumista, hän sanoo.

Bidenin jättimäisen, runsaasti myös ilmastotoimia sisältävän infrastruktuuriohjelman alussa sanotaan, että yksi sen tavoitteista on asemoida Yhdysvaltoja niin, että maa pysyy Kiinan edellä.

Mukaan kokoukseen on kutsuttu kymmenien maiden johtajat, muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Pohjoismaista kutsuvieraslistalla ovat Tanskan ja Norjan pääministerit.

Ilmastotoimista hyötyä Yhdysvalloille

Bidenin hallinto on korostanut paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan palaamista ja siitä syntyviä työpaikkoja.

– Keskeinen viesti (yhdysvaltalaisille) on, että Yhdysvaltojen on oltava johtaja, koska se on tärkeää juuri heidän taloudelleen ja teknologiselle edelläkävijyydelleen. Johtoasema halutaan ottaa, koska se nähdään kansalliseksi eduksi, hän kertoo.