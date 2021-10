YK:n ilmastokokous alkaa – ympäristöministeri Mikkonen: "Päästövähennyksiä on tehtävä lisää"

– Tämä on todella merkittävä kokous. Tuleeko kokouksesta vahva viesti siitä, että maat ovat tosissaan ilmastokriisin torjunnassa, Mikkonen pohtii.

Glasgow´ssa Britanniassa pidettävä kokous on ensimmäinen tarkastelupiste vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimukselle. Siinä sovittiin tavoitteesta pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkimyksestä rajata nousu alle 1,5 asteeseen.

Mikkosen mukaan on selvää, että aiemmat sitoumukset eivät riitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen, vaan päästövähennyksiä on tehtävä lisää.

Isojen päästömaiden aikeista yhä epäselvyyttä

Maailman mahtimaiden johtajista paikalle on tulossa muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joka vahvisti ensimmäisenä päivänään presidenttinä Yhdysvaltojen pyörtävän Donald Trumpin presidenttikauden aikaisen eropäätöksen ja palaavan mukaan Pariisin sopimukseen.

Sen sijaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio osallistua kokoukseen, ja myös Kiinan presidentti Xi Jinping on jäämässä pois.

Isoista päästömaista esimerkiksi Kiinan, Venäjän, Australian ja Intian kohdalta on Mikkosen mukaan vielä epäselvää, mitä ne tavoittelevat vuoteen 2030 mennessä.

EU on luvannut vähentää päästöjään tuohon mennessä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja Yhdysvallat ainakin puolella vuoden 2005 tasosta. Kovimman lupauksen teollisuusmaista on antanut kokouksen isäntämaa Britannia, joka aikoo vähentää päästöjään 68 prosentilla vuoden 1990 tasosta.

Päästötoimista ei tuplavähennyksiä

Glasgow´n ilmastokokous on ensimmäinen korona-ajan iso YK-kokous, joka järjestetään fyysisenä kokouksena. Paikalle ilmoittautuneita on peräti 30 000 – virallisten neuvottelijoiden lisäksi joukossa on suuri määrä eri järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden edustajia luomassa painetta päättäjiä kohtaan.