Biden kaksinkertaistaa Yhdysvaltojen päästövähennystavoitteet vuodelle 2030 – haluaa kirittää muuta maailmaa

Edellinen demokraattipresidentti Barack Obama tavoitteli 26–28 prosentin leikkauksia vuoteen 2025 mennessä, joten Bidenin suunnitelma on selvästi kunnianhimoisempi. Bideniä edeltänyt presidentti Donald Trump taas irrottautui Pariisin ilmastosopimuksesta ja päästötavoitteista, koska sopimus oli hänen mielestään epäreilu hiilikaivosten työntekijöille ja energiasektorille.

Uusi tavoite julkistetaan muodollisesti tänään alkavassa ilmastohuippukokouksessa, jonka Biden on kutsunut virtuaalisesti koolle. Mukaan on kutsuttu kymmenien maiden johtajat, muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping.

Muitakin julkistuksia lienee luvassa

Valkoisen talon mukaan Biden on kehottanut kutsussaan myös muita johtajia kertomaan huippukokouksessa, miten heidän maansa osallistuvat vahvempiin ilmastotavoitteisiin.

Kiina on osaltaan vahvistanut, että presidentti Xi aikoo osallistua huippukokoukseen ja pitää ”tärkeän puheen”. Huippukokouksesta on tulossa ensimmäinen, johon Xi ja Biden osallistuvat yhdessä presidentteinä.

Yhdysvallat haluaa johtoaseman

Huippukokouksen merkitys on EK:n Kahran mukaan siinä, että Yhdysvallat pyrkii sillä ottamaan takaisin johtajuutensa ilmastoasioissa. Kahran mukaan tämä viesti on suunnattu sekä yhdysvaltalaisille että muulle maailmalle.

– Kyllä tässä on myös hyvin valtapoliittinen, geopoliittinen asetelma. Haastetaan näitä isoja talousmahteja ja saastuttajia ja sanotaan, että Yhdysvallat tulee asettamaan tämän ilmastopolitiikan agendan ja vaatimaan muilta näihin tavoitteisiin sitoutumista, hän sanoo.

Bidenin jättimäisen, runsaasti myös ilmastotoimia sisältävän infrastruktuuriohjelman alussa sanotaan, että yksi sen tavoitteista on asemoida Yhdysvaltoja niin, että maa pysyy Kiinan edellä. Kahran mukaan Yhdysvallat haluaakin asettaa ehdot kansainvälisen ilmastopolitiikan tekemiseen omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti sen ohella, että ilmastopolitiikka vaatii yhdessä toimimista.

Ilmastotoimista hyötyä Yhdysvalloille

Huippukokouksella halutaan antaa Kahran mukaan myös sisäpoliittinen viesti Yhdysvaltojen yhteiskunnalle ja politiikalle. Bidenin hallinto on korostanut paljon ilmastonmuutoksen torjuntaan palaamista ja siitä syntyviä työpaikkoja.

– Keskeinen viesti (yhdysvaltalaisille) on, että Yhdysvaltojen on oltava johtaja, koska se on tärkeää juuri heidän taloudelleen ja teknologiselle edelläkävijyydelleen. Johtoasema halutaan ottaa, koska se nähdään kansalliseksi eduksi, hän kertoo.