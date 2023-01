Suomeen perustetaan salamyhkäinen EU-varasto – Huoltovarmuuskeskus paljastaa, mitä 240 miljoonan euron budjetilla hankitaan

Varastoa on rakentamassa muun muassa Huoltovarmuuskeskus, THL ja Säteily- ja turvakeskus yhdessä sisäministeriön johdolla. Hankkeen arvo on 242 miljoonaa euroa, ja sen rahoittaa täysin Euroopan komissio.

Lääkevarastoon 18 rokotetta ja 84 lääkevalmistetta

Täysi valmius vuonna 2026

– Varasto on suunniteltu siten, että siellä on yhteensä 12 moduulia, joita voidaan käyttää tarpeen mukaisesti. Jos tilanne on pienempi, käytetään 1 tai 2 moduulia. Jos taas tilanne on suuri, käytetään kaikki 12 moduulia.